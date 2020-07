Marko over roze Mercedes: "Ik hou niet van geheime trucjes"

We kennen inmiddels de situatie van Racing Point. Gered van een faillissement door Sergio Perez, waarna Lawrence Stroll het team kocht en op wonderbaarlijke wijze het team en de wagen aan de praat kreeg door het chassis van Mercedes uit 2019 te kopiëren.

De vraag is of dit is toegestaan en de meningen zijn hierover verdeeld. De meeste teams vinden het oneerlijk, waardoor Renault protest heeft aangetekend en dit voorlopig zal blijven doen. Ferrari vindt het echter een goed plan om klantenchassis toe te staan, uiteraard vanuit het oogpunt om zo zelf haar eigen chassis door te kunnen verkopen en sneller te kunnen ontwikkelen.

Red Bull heeft al aangegeven dat als de FIA de RP20 legaal verklaard, er volgend jaar 4 dezelfde Red Bull-wagens op de grid zullen staan. Hij verwacht dat andere teams dit ook gaan doen.

Problemen voor Renault en McLaren

In gesprek met Kronen Zeitung zegt de Oostenrijkse baas van Max Verstappen: "Ik heb er geen problemen mee als de RP20 van Racing Point legaal wordt verklaard. Dan zullen wij volgend jaar hetzelfde gaan doen met AlphaTauri, dat zal ons bovendien veel geld besparen."

"Waar ik echter niet van hou is geheime trucjes en stiekem gedoe. Als het mag, moet je er 100 procent achter kunnen staan. Dan zouden we in feite vier Red Bulls op de grid hebben, maar voor teams als Renault of McLaren die geen B-team hebben, is dat problematisch."

Hij verwacht ook komende twee races veel tegenstand van Racing Point in de plekken 3 en 4 op de grid, die normaliter voor Verstappen en Albon waren: "Silverstone is een circuit waar het aankomt op motorvermogen, dus ik verwacht dat Racing Point gevaarlijk uit de hoek zal komen en het ons zeer moeilijk gaat maken."