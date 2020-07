Eddie Jordan: "Als ik Aston Martin was zou ik die oude Vettel niet contracteren"

Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan heeft gezegd dat de negatieven zwaarder wegen dan de positieve punten als het gaat om de beslissing om Sebastian Vettel voor 2021 te contracteren. Het huidige Ferrari-contract van Vettel loopt af aan het einde van het seizoen 2020 en wordt niet verlengd door de Scuderia, waardoor de viervoudig wereldkampioen op jacht gaat naar een nieuw team om zijn carrière verder te zetten.

Met Mercedes, Red Bull Racing, McLaren en Renault die allemaal geen plek hebben voor Vettel, is Racing Point naar voren gekomen als de grote favoriet om hem te ondertekenen. Het team, dat volgend jaar zal racen onder de vlag van Aston Martin, heeft een ontsnappingsclausule in het contract van Sergio Perez waardoor er ruimte kan komen voor de 33-jarige Duitser.

Motivatie van Jordan

Eddie Jordan is van mening dat Racing Point een statement zou maken door een hoogstaande naam als Vettel te contracteren als Aston Martin-coureur om een nieuwe impuls te geven aan het team, drukken zijn leeftijd (33) en motivatie tegen hem.

In de F1 Nation-podcast zei de Ier: "Natuurlijk is het prachtig om Vettel in een goede wagen te zien rijden. Ik heb mijn beste resultaten behaald tijdens mijn allereerste overwinning met Damon Hill, en hij stond op het punt met pensioen te gaan. Zeker is dat een viervoudig wereldkampioen als Vettel een enorme prijs voor elk team."

"Je moet je afvragen: zou je het team vernietigen met Sergio erbij, plus zijn sponsorinkomen, en een goed ritme binnen het team? Kan Vettel een soort sprankeling en vuur opwekken en het enthousiasme en het charisma dat hij had? Het wordt moeilijk op zijn leeftijd. Zou ik hem in dienst nemen? Waarschijnlijk niet, omdat ik denk dat er veel, veel te veel jonge coureurs momenteel doorbreken die interessanter zijn voor de komende jaren."

Leclerc versus Vettel

De markante teambaas van weleer vergelijkt ook de situatie met Leclerc: "Een jaar geleden zouden maar heel weinig mensen veel geloof hebben gehecht aan het feit dat Charles Leclerc hem in zijn eerste jaar in veel opzichten volledig zou hebben vernietigd, maar toch deed hij dat. Charles zal hierdoor waarschijnlijk voorlopig de nummer één zijn bij Ferrari."

"Zou Vettel in een vergelijkbare auto met Lewis Hamilton kunnen vechten? Op dit moment kan hij dat psychologisch niet eens doen met Charles Leclerc. Kan hij het met Lewis doen? Ik denk het niet, en zo zou ik ernaar kijken als ik de baas van het team was."