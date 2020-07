Alfa Romeo: "Logistiek van Portimao naar Imola is gekkenwerk"

De Formule 1 kent een vreemd jaar door de coronacrisis. Terwijl het seizoen op punt van beginnen stond in Melbourne werd op de dag van de vrije trainingen het alsnog afgeblazen. Sindsdien zijn er veel proefballonnetjes opgelaten om een F1-seizoen te draaien dat alsnog interessant gevonden kan worden.

De kalender neemt inmiddels vorm aan voor een volwaardige kalender. Eén van de proefballonnen die werd opgelaten was het draaien van een Grand Prix-weekend over twee in plaats van drie dagen. Dit plan werd aanvankelijk afgeschoten, net als de reversed grid.

Nu komt het tweedaagse Grand Prix weekend toch in beeld en dat komt door de logistieke problemen voor de Grand Prix op Imola. De Grand Prix in Imola is voorlopig het enige Grand Prix-weekend dat bestaat uit twee dagen. De details moeten echter nog volledig duidelijk gemaakt worden.

Alleen stoppen om te tanken

Volgens Alfa Romeo-teammanager Beat Zehnder is de beslissing om vrijdag te laten vallen vanwege de logistieke uitdaging om binnen enkele dagen van het zuiden van Portugal naar Noord-Italië te reizen. Tegenover de Zwitserse krant Blick zegt hij: "De logistieke verplaatsing is krankzinnig. Er zit 2500 kilometer tussen Portimao en Imola. De vrachtwagens zullen in één keer door moeten rijden en alleen stoppen om te tanken, willen we op tijd aankomen."

Hij legde uit dat de gebruikelijke twee chauffeurs per vrachtwagen niet eens genoeg zijn, en onthulde: "We zullen externe chauffeurs moeten inschakelen."

Met alle coronamaatregelen in de paddock en met personeel dat beperkt was tot hun 'bubbel' op het circuit of in het hotel, gaf Zehnder toe dat 2020 niet het leukste jaar is in zijn lange F1-carrière. Zehnder: "Klagen is heel makkelijk. Maar het was vooral belangrijk voor de Formule 1 om het goede voorbeeld te geven. Tot dusver is er geen enkele corona-zaak geweest en loopt alles soepel. We kunnen er trots op zijn dat we het voor elkaar hebben gekregen."