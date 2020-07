Ramp voor Alfa Romeo: "We hebben dit jaar geen snelheid"

Het zal tijd kosten voordat Alfa Romeo zichzelf van de onderste rijen van de F1-grid weet te halen. Dat is de bekentenis van teambaas Frederic Vasseur, die toegeeft dat het team van het Zwitserse Sauber eerder deze maand naar Oostenrijk is gereisd niet wetend wat te verwachten.

Tegenover Auto Hebdo zei de Fransman: "We hadden een aantal dingen in productie toen we naar Melbourne vertrokken, en we brachten ze naar Spielberg. Maar het was duidelijk niet genoeg. We zijn redelijk goed in racetempo, maar in de kwalificatie is het een ramp."

"Het team moet kalm blijven, niet overdreven reageren en proberen te begrijpen wat er aan de hand is. We moeten realistisch zijn. We zullen deze handicap hebben zolang we er niet in slagen om beter gebruik te maken van ons pakket in kwalificatie. Het zal tijd kosten, want er is ook onzekerheid over ons budget. We moeten onze broekriem strak aantrekken tot we een beter idee hebben van de kalender, hoeveel races er zullen zijn."

Slechte Ferrari-motor

De speculaties in de paddock wijzen ook deels naar Ferrari. De motor van de Italiaanse fabrikant heeft een grote stap achteruit gedaan nadat het tot een geheim akkoord kwam met de FIA. Toen hem daarnaar werd gevraagd, zei Vasseur: "Er is een deel dat in onze handen ligt en een deel niet. Van het deel dat ons bezighoudt, kunnen we het vrij snel corrigeren. Als we erin slagen om een ​​paar rijen naar voren te kwalificeren, zouden we in staat zijn om punten te scoren."

Toekomst Kimi Raikkonen

Het gerucht gaat ook dat Kimi Raikkonen, te midden van de strijd van Alfa Romeo, aan het einde van het seizoen zijn stoeltje zou kunnen verliezen. Formule 2-teamgenoten Mick Schumacher en Robert Shwartzman, beide Ferrari-junioren, zijn gekoppeld aan de stoel van de Fin voor 2021.

Op de vraag of Raikkonen gedemoraliseerd raakt, antwoordde Vasseur: "Dat is zeker niet het woord dat ik zou gebruiken na het zien van zijn race in Hongarije."