Kimi Raikkonen wil oplossing van Alfa Romeo: "Onze wagen is een drama"

Kimi Raikkonen omschrijft zijn Hongaarse Grand Prix-weekend als 'een ramp' en roept Alfa Romeo op om te werken aan het sneller maken van zijn auto. Raikkonen had zijn bewoordingen bewust gekozen over Alfa Romeo na weer een moeilijk weekend in Hongarije, waarin hij zich als laatste kwalificeerde op de grid en een penalty opliep in de race.

Na twee teleurstellende races in Oostenrijk had de Fin gehoopt op een beter weekend in Hongarije. Een jaar geleden was de Hongaarse Grand Prix nog één van de uitschieters van zijn seizoen in 2019. Nadat hij echter de langzaamste tijd van allemaal in een natte kwalificatie had gezet, hinderde Raikkonen zichzelf verder op de racedag toen hij zijn gridplek voorbijschoot en geen tijd had om terug te keren naar zijn positie.

Auto moet sneller

Hierdoor kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden en wist de race als 15e te eindigen, maar had weinig positieve punten om het weekend als geheel weg te nemen. De Fin baalt als een stekker: "Het is een ramp geweest, maar we moeten het gewoon beter doen. We moeten de auto sneller maken, zo simpel is het."

"Het was geen erg drukke race voor mij. We wisten dat Hongarije een moeilijk weekend zou worden omdat dit circuit onze wagen niet ligt. We deden wat we konden, maar het was niet genoeg voor punten. Ons tempo was niet al te slecht, ik maakte een paar plaatsen goed bij de start, maar de penalty zette me weer achteraan het veld."

"De grid was een beetje glad, ik reed iets te ver door op mijn gridplek en had geen tijd om te keren. Ik enk dat we nog een paar plaatsen hoger konden eindigen dan de 15e plek in de race, dus het is jammer. We hebben veel werk te doen om onze kwalificatie te verbeteren, maar we kunnen positief zijn over onze prestaties op zondag."

Na drie races is Raikkonen nu een van de slechts vier coureurs die dit seizoen nog geen punten hebben gescoord. George Russell, Nicholas Latifi en Romain Grosjean staan allemaal nog op 0 punten in het kampioenschap.