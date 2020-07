Red Bull geeft toe: "Ontwikkeling gaat de verkeerde kant op"

Robert Doornbos zei het al op Ziggo en nu geeft Helmut Marko van Red Bull Racing toe dat de Nederlander gelijk heeft met zijn stelling. Red Bull Racing is de verkeerde kant opgegaan met haar ontwikkeling van de RB16.

Terwijl Ferrari en Red Bull het moeilijk hebben qua snelheid rijdt Mercedes in een compleet ander universum. Dat is de conclusie van Sebastian Vettel na de absolute dominantie in de kwalificatie, niet alleen van de Mercedes-auto's, maar ook van de 'roze Mercedes' van Racing Point, omdat ze samen de eerste twee rijen in Hongarije bezetten. Vettel zei hierover: "Ze zijn niet op een andere planeet. Ze bevinden zich in een ander universum."

Moeilijk weekend Red Bull

De grote verrassing is hoe erg Red Bull het opeens moeilijk heeft. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt met verbazing wat er gebeurt bij het team van Max Verstappen: "We rekenden hier op hen, maar we kunnen natuurlijk niet van buitenaf beoordelen wat er aan de hand is."

Max Verstappen staat slechts zevende op de grid, een enorme 1,4 seconden verwijderd van de pole position van Lewis Hamilton. De 22-jarige coureur was na de kwalificatie te neergeslagen: "Als ze zo doorgaan, zal het dit seizoen moeilijk worden om ze in te halen. We hebben simpelweg geen grip en we zijn ook niet erg snel op de rechte stukken. We zijn veel te traag en het is gewoon heel erg. Laten we eens kijken hoe we in de race gaan, maar ik kan me niet herinneren dat ik zo langzaam was."

Kloof naar Mercedes is waanzinnig

Helmut Marko van Red Bull moest toegeven dat, ondanks alle hype en belofte van voor het seizoen, het ontwerp de foute kant op gaat. De Oostenrijker: "We zijn met het ontwerp van de auto waarschijnlijk de verkeerde kant opgegaan. In de korte tijd tot aan de race in Silverstone moeten we erachter komen wat een fundamenteel probleem lijkt te zijn."

"Het enige dat duidelijk is, is dat de fout in het gebied van het chassis moet liggen. De kloof van 1,4 seconden naar Mercedes op dit circuit is waanzinnig."