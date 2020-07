Honda hoopt met Verstappen ook dit jaar op Hongaarse pole position

Vorig jaar behaalde Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Hongarije zijn eerste pole position. Het had lang geduurd voordat de Nederlander die eindelijk te pakken had, maar op het kort Micky Mouse-achtige circuit lukte het de Nederlander. Ook voor Honda was dit een flinke opsteker te noemen, die duidelijk in hun nopjes waren nadat Verstappen eerder dat jaar al twee races had gewonnen.

Reis naar Hongarije

Komend weekend hoopt Honda opnieuw te kunnen strijden voor de pole position. Dat zegt Toyoharu Tanabe in de vooruitblik van Honda. De Japanner die de leiding heeft over het F1-project van Honda zegt: "Na twee races op de Red Bull Ring zijn we nu aangekomen in Boedapest. Gelukkig is Spielberg naar Boedapest niet al te lang rijden, en we hebben echt genoten van de overgang van landschap van een bergachtig pastoraal gebied naar uitgestrekte landbouwvelden, wat ons een moment van ontspanning gaf na spannende raceweekenden."

Kwalificatie in Hongarije belangrijk

De Japanner, die onder andere met Senna heeft gewerkt, kent de kneepjes van het vak en weet dat de kwalificatie in Hongarije erg belangrijk is. Ze hopen ook dit jaar voor de pole position te kunnen gaan met Verstappen en hebben een goed gevoel hierover: "In Hongarije zullen we echter opnieuw strikte beperkingen hebben en mogen we ons hotel niet verlaten, behalve wanneer we van en naar het circuit reizen en naar de luchthaven gaan. Hoewel het niet zo lastig is als in Monaco, is inhalen op de Hungaroring nog steeds moeilijk, wat betekent dat de positie op de grid erg belangrijk is."

"Vanuit PU-oogpunt zullen we ons meer bewust zijn van koeling dan in Oostenrijk, omdat dit meestal een van de heetste races van het seizoen is. Vorig jaar behaalden we hier de pole position met Max Verstappen en we hebben een goed gevoel voor de baan."

Tot slot is er realisme bij Honda. Ook hier is doorgedrongen dat de Japanse motor nog doorontwikkeld moet worden en Mercedes blijft domineren: "We kregen echter te maken met zware concurrentie tijdens de twee races in Oostenrijk. Het was duidelijk dat we het tempo van Mercedes, dat dit tijdperk van hybride kracht domineerde, nog niet evenaren. We concentreren ons nu op onze voorbereiding om de prestaties van onze PU als pakket te maximaliseren."