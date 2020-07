Haas zet de deur open en wil gesprek met Sebastian Vettel

Sinds bekend is gemaakt dat Sebastian Vettel volgend seizoen niet voor Ferrari zal rijden is de Duitser bijna dagelijks in het nieuws. Hij werd in verband gebracht met Renault, Mercedes, Red Bull en Aston Martin (* nu nog Racing Point), maar alle vier de teams hebben de deur dichtgegooid.

Officieel zijn er nog stoeltjes bij Mercedes en Red Bull, maar beide topteams hebben laten weten verder te willen met hun huidige coureurs. Een aantal teams blijven over, zoals Haas. Het Amerikaanse team zet nu de deur open en geeft aan dat het wel oren heeft naar een coureur als Sebastian Vettel.

Salaris Vettel

Veel geruchten in de paddock wijzen naar Vettel dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen vertrek. De viervoudig wereldkampioen zou te veel geld hebben gevraagd. In de krant Osterreich is Vettel hierover duidelijk: "Schwachsinn!" De 33-jarige coureur noemt het dus onzin: "Geld was helemaal geen probleem. Als ik alleen mijn portemonnee wilde aanvullen, zou ik waarschijnlijk al een stoel hebben. Maar ik wil het hele onderwerp nu achter me laten."

Red Bull en Aston Martin

De Duitser heeft diverse mensen gebeld, waaronder zijn voormalig werkgever en vriend Helmut Marko. Hierover zegt hij: "Ik kan nog steeds heel goed met Helmut opschieten, dus ik vroeg hem wat hij me zou aanraden. Het was niet een gesprek als in 'Hoi Helmut, heb je nog plek voor mij?' Daarover ging het gesprek niet."

Een sabbatical is iets wat steeds vaker door zijn gedachten schiet: "Ik moet eerlijk genoeg zijn tegen mezelf en zeggen 'misschien is dat het!' Alles is momenteel mogelijk. Ik zie niet in waarom ik mezelf van buitenaf onder druk moet laten zetten. Als er iets interessants voorbij komt ben ik geïnteresseerd, maar als dat niet zo is, dan doe ik het niet. Ik zal sowieso dit seizoen afmaken voor Ferrari."

Haas wil in gesprek met Vettel

Als Vettel zijn F1-carrière in 2021 levend wil houden, wil Gunther Steiner hem verwelkomen bij het kleine Amerikaanse team Haas. Steiner zei afgelopen weekend: "Vettel is viervoudig wereldkampioen. Wil hij echt met een kleiner team werken? Ik weet niet wat hij met zijn leven wil doen, maar als hij iets met ons wil doen, zijn we blij een goede relatie met hem te hebben. Ik zou graag in gesprek gaan met hem."

Steiner zei dat de Vettel-sage slechts de laatste verrassende wending is in de wereld van de Formule 1.

"Soms vechten drie of vier teams om dezelfde coureur, terwijl er op andere momenten geweldige coureurs buiten spel staan, zoals Nico Hulkenberg een jaar geleden. Wat ons betreft, ik ben niet bang dat we geen coureurs zullen vinden. Vettel is toch op de markt!" hij lachte.