Sebastian Vettel over botsing: "Ik denk niet dat er ruimte was"

Sebastian Vettel en Charles Leclerc reden elkaar uit de Grand Prix van Stiermarken. Het was niet de eerste keer dat dit voorkwam, want in Brazilië vorig jaar was het ook al de twee die elkaar van de baan reden.

Het is echter extra zuur voor Ferrari, want de auto gaat niet zoals het team zou willen. Ze zouden vandaag een update op de auto hebben doorgevoerd, maar dat kunnen ze door de uitvalbeurt niet testen. Het team weet de SF1000 maar niet op de racepace van Mercedes of Red Bull te krijgen. De botsing tussen de twee teamgenoten zorgt voor extra irritaties binnen het team.

Sebastian Vettel reageerde meteen na de aanrijding en zag Leclerc niet aankomen. "Ik vocht tegen twee andere bolides. Ik was zeer verrast omdat ik niet verwachtte dat Charles iets zou proberen aan de binnenkant. Ik denk niet dat er ruimte was. Heel jammer. Iets wat we moeten vermijden."

Sebastian deed het rustig aan

Vettel was aan het vechten voor een betere positie en reed extra rustig om zijn auto te sparen, maar daar heeft hij nu niets meer aan. "Ik deed het rustig aan omdat het een haarspeldbocht was en ik probeerde mijn auto voor het volgende rechte stuk goed te plaatsen, maar tegen die tijd besefte ik dat ik behoorlijk wat schade had. Er was niet genoeg ruimte en daarom kwamen we in botsing. Het is jammer voor de updates, want we hadden graag de rondjes gereden om te zien waar de auto staat."