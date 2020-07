Lando Norris steekt hand in eigen boezem: "Gridstraf is mijn eigen stomme fout"

Lando Norris kende vorige week een perfecte start van zijn tweede seizoen in de Formule 1. McLaren kwam op vrijdag al goed uit de startblokken en de Brit kwalificeerde zich als vierde voor de race van zondag. Doordat Lewis Hamilton vlak voor de race begon alsnog een gridstraf kreeg startte de jonge McLaren-coureur achter Max Verstappen op de derde plaats.

Dat werd uiteindelijk ook de positie die hij behaalde op de finish en zo scoorde hij zijn eerste F1-podium uit zijn carrière. Nog geen week later is het tweede weekend op hetzelfde circuit begonnen maar was de start iets minder positief voor de vriend van Max Verstappen.

Tijdens de eerste vrije training kwam er een gele vlag vanwege het stilvallen van Nicholas Latifi. Het McLaren-team meldde dit over de boordradio aan Norris, maar die haalde in, precies op het punt waar Latifi stil stond. Als gevolg kreeg hij drie plaatsen gridstraf voor de race van zondag.

Norris zag de gele vlaggen

De 20-jarige coureur uit Bristol steekt nu achteraf de hand in eigen boezem en verklaarde dat het zijn eigen stomme fout was die hem de das om deden: "Ik zag het, het was mijn fout. Ik zat in een snelle ronde, die twee jongens waren in een out-lap of een afkoelronde. Ik heb langzamer gereden voor de gele vlag zoals het hoort."

"Ik bleef echter gewoon langs de andere jongens rollen, dus het was mijn fout. Een beetje dom van me, er was geen risico. Ik liet het gas los maar ik droeg net dat beetje meer vaart toen ik er voorbij ging."