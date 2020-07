GPToday.net start samenwerking met F1 Podcast

Met de start van het Formule 1-seizoen 2020 begint ook een nieuwe samenwerking voor GPToday.net. Al langere tijd waren we op zoek naar een partner om een podcast mee te draaien en die hebben we nu gevonden in de F1 Podcast van Lucas Degen. Onder veel F1-Fans is de podcast al bekend, die sinds de start van het seizoen 2017 is opgericht en één van de eerste en grootste Formule 1-podcasts in Nederland en is er als onafhankelijk platform vooral voor de duizenden racefans die voor iedere aflevering inschakelen.

Oprichter en host Lucas Degen praat na iedere Grand Prix na met rasechte racefans Jeroen Demmendaal, Charrel Jalving en Jeroen Scholte. De heren doen dat in een losse en ontspannen setting die vooral doet denken aan een goed gesprek in het café met je beste vrienden. Naast voor- en nabeschouwingen op iedere Formule 1-race brengt RaceReporter ook regelmatig specials uit over de rijke Formule 1-historie. De show is te beluisteren via alle grote podcast-kanalen, via GPToday.net en via racereporter.nl.

Lucas Degen - RaceReporter

"We hebben een aantal maanden moeten wachten op de start van het Formule 1 seizoen 2020 en daarmee ook de bekendmaking van onze samenwerkingen. Ik ben blij om samen te werken met GPToday.net, want ik bezoek de website al jaren voor het laatste Formule 1 nieuws. We hopen zo verder te kunnen groeien met onze RaceReporter podcast en nog meer nieuwe luisteraars te mogen verwelkomen."



Danny Sosef - GPToday.net

"De F1-Podcast is een goede toevoeging voor ons platform en sluit compleet aan op onze doelgroep; F1-fans die met elkaar in gesprek raken en hun mening kunnen geven, zoals dat bij ons op de site kan met het reactiesysteem. Deze podcast wordt gemaakt door enthousiaste mensen die veel van de sport weten en hun mening geven."

"Belangrijk voor ons is dat het authentiek kan zijn en er geen rem op zit omdat er connecties zijn met coureurs, teams of sponsoren waardoor de vrijheid van spreken wordt beperkt. Net zoals wij op de site weergeven gaat het in de podcast voornamelijk over de sport en niet over privézaken die er niet echt toe doen."

"We waren al langer op zoek naar een eigen podcast en met deze samenwerking hebben we de juiste combinatie gevonden. Onze bezoekers kunnen ook meepraten en reageren op de podcast, waardoor het een echte podcast is van fans door fans."

Beluister hieronder de eerste podcast: