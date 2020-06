Sebastian Vettel: "Grid zal bij tweede race in Oostenrijk dicht op elkaar zitten"

Sebastian Vettel van Ferrari denkt dat dat de kloof tussen de teams zal verkleinen van de eerste tot de tweede race in Oostenrijk. Nadat de seizoensopener op de Red Bull Ring volgend weekend is afgelopen, moeten de teams zich een week later voorbereiden op een tweede race op hetzelfde circuit.

Vettel geeft toe dat het een primeur voor hem is, maar is van plan zijn aanzienlijke ervaring goed te gebruiken. De viervoudig wereldkampioen verwacht volledig dat de andere coureurs hun racecraft op de locatie voor de tweede race zullen perfectioneren, wat betekent dat er minder fouten zullen zijn.

In een interview met Ferrari zei hij: "Ik heb geen ervaring om een ​​week later terug te gaan naar hetzelfde circuit en een tweede race te hebben, maar ik ben er al een tijdje dus het zal niet moeilijk zijn. Ik denk dat het perfectionisme in het tweede weekend nog hoger zal zijn, het foutenpercentage zal nog kleiner zijn."

"Ik denk dat er een kans is om met name naar de race te kijken, de strategie te herzien en we krijgen zeven dagen daarna nog een kans, dus dat is een primeur, en we zullen zien hoe we die uitdaging aanpakken."

De Duitser voegde eraan toe dat racen zonder fans ook een nieuwe ervaring zal zijn, maar het is wat F1 moet doen met de F1-kalender van 8 races, die allemaal als gesloten evenementen worden gehouden.

"Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik kan me niet echt voorstellen hoe het zal zijn. Ik denk dat het goed is om te racen. Het is goed om aan de slag te gaan, maar als ik kon kiezen, zou ik natuurlijk met fans racen."