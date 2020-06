Williams presenteert nieuwe kleurstelling voor seizoen 2020

Het team van Williams heeft veel te verduren gekregen de afgelopen maanden. Hoewel het de afgelopen jaren al kommer en kwel was bij het topteam van weleer is het nu zeer de vraag wat de toekomst gaat brengen voor het team uit Grove, Engeland.

Door de coronacrisis is Williams acuut in de financiele problemen gekomen. Daar kwam bij dat hoofdsponsor Rokit het contract verscheurde en ook is vertrokken. Mede hierdoor komt Williams nu met een vooral wit-blauwe kleurstelling waarmee volgende week in Oostenrijk gereden gaat worden.

Coureurs George Russell en Nicholas Latifi moeten de eer dit seizoen hoog houden bij Williams. Russell zit er vanwege motorpartner Mercedes terwijl Latifi bij Williams kan rijden door het sponsorgeld van zijn vader. Michael Latifi, de vader van Nicholas, is in de race om het Williams team over te nemen.