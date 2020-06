FIA houdt optie open om grid procedure volledig te schrappen

Om het risico van verspreiding van het coronavirus tijdens een Grand Prix-weekend te minimaliseren, heeft de FIA ​​een heel boek met maatregelen en beperkingen opgesteld. Dit zal de race zelf zo min mogelijk beïnvloeden, maar één van de momenten waarop dit kan gebeuren is vlak voor de start.

Normaal gesproken is de startgrid voorafgaand aan een Grand Prix een drukte. De teams werken op volle toeren om de wagens in de best mogelijke staat klaar te krijgen en er zitten media en VIP's tussen. Dit is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk.

De VIP's zullen in ieder geval niet aanwezig zijn, de pers is sterk verminderd en beperkt in hun bewegingsvrijheid. Maar ook de teams worden in dit geval beperkt. De FIA ​​staat slechts 40 mensen per team toe op de grid. Bovendien moeten ze eerder van de grid af zijn. Dat is nu vijf minuten voor de start, in plaats van drie.

Er bestaat echter nog steeds een kans dat de hele procedure wordt teruggedraaid. Als blijkt dat de aanwezigheid van teamleden op de grid überhaupt te riskant is, zal de FIA ​​overwegen om de startprocedure voortaan vanuit de garageboxen te starten. De coureurs doen dan direct een opwarmronde vanuit de pits en starten dan direct.