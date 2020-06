Canada kan Grand Prix in oktober nog niet bevestigen

De organisatie van de Canadese Grand Prix is niet klaar om te bevestigen dat er in 2020 een race in Montreal zal plaatsvinden. Er zijn berichten dat een datum in oktober, die Canada met Austin combineert, is vastgesteld voor de race op het Circuit Gilles Villeneuve in 2020.

Een woordvoerder van het circuit zei hierover: "Dat kunnen we niet bevestigen. We kunnen niet praten over specifieke data, omdat we in dit stadium niet eens weten of de race op de definitieve versie van de kalender zal staan."

Carey wil wereldwijd kampioenschap

Racepromotor Francois Dumontier vertelde de Canadese sportzender RDS dat er nog steeds gesprekken met de Formule 1 plaatsvinden.

"Het is duidelijk dat de Formule 1 zijn kalender voor de start van het seizoen heeft aangekondigd, te beginnen in Europa. Nu werken ze samen met de verschillende promotors voor het tweede deel van de kalender met races buiten Europa. Het is echt de bedoeling om ook races buiten Europa te hebben, niet alleen in Montreal. Chase Carey wil een echt wereldkampioenschap hebben. Dus ik vertel je dit met een glimlach, maar onze discussies zijn aan de gang."

Over de afloop van die gesprekken antwoordde hij: "Ik denk dat een aankondiging begin juli ons veel tijd zou geven om ons voor te bereiden. De wens is om toeschouwers te hebben, maar we weten dat we een gezondheidsplan moeten maken en met sociale afstanden, enzovoort. Daar werken we nu aan."

"Chase zegt altijd dat Montreal een bevoorrechte plaats heeft in de Formule 1, vooral als je kijkt naar de Verenigde Staten en Brazilië, het lijkt op dit moment moeilijk voor hun door het coronavirus. Ook als je naar Mexico kijkt weten we nog niet wat daar gaat gebeuren."