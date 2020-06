Ocon mentaal moe na 1 dag testen in Oostenrijk

Esteban Ocon zegt dat zijn test deze week in Oostenrijk hem geruststelde dat hij klaar is voor de herstart van de Formule 1 die over twee weken zal plaatsvinden. Zowel Ocon als teamgenoot Ricciardo testten in een 2 jaar oude RS18 met het Franse team van Renault op de Red Bull Ring, tot irritatie van Helmut Marko.

In gesprek met L'Equipe zei Ocon: "Het was geweldig. Het duurde maar vier ronden voordat ik weer de smaak te pakken had."

Fysiek prima, mentaal moe

Het bleek vooral een mentale uitdaging voor de rivaal van Max Verstappen. Lichamelijk ging het prima: "Ik heb geen grote pijn, mijn lichaam doet geen pijn. Ik ben mentaal gewoon een beetje moe. Het bevestigt dat ik me goed heb kunnen voorbereiden. Het voelt absoluut niet alsof het drie maanden geleden is. Ik kan niet wachten om nu over twee weken te racen."

Ocon zei ook dat het besturen van een Formule 1-auto in het echt niet helemaal te vergelijken is met zijn thuissimulator. "Met name het remmen in de simulator is aanzienlijk gemakkelijker dan het remmen in een echte F1-auto."