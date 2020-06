Franz Tost: "Kvyat is vaak sneller dan Ricciardo"

Teambaas Franz Tost zegt meer dan tevreden te zijn met de twee coureurs van AlphaTauri. De Oostenrijker vertelde dat zowel Daniil Kvyat als Pierre Gasly de afgelopen jaren gevraagd zijn voor het stoeltje naast Max Verstappen.

In gesprek met Formel Oostenrijk zei de teambaas: "We hadden eigenlijk geen keus over de promoties met één van beide. In het geval van Daniil vertrok Sebastian Vettel naar Ferrari, dus hij moest de overstap maken naar Red Bull."

"Hij had maar één seizoen in de Formule 1 achter de rug en hij kwam ook rechtstreeks van de GP3 naar het kampioenschap, en dit is al een enorme uitdaging."

Kvyat sneller dan Ricciardo

Kvyat werd uiteindelijk gedegradeerd na een tumultueuze periode bij Red Bull Racing, maar Tost zegt dat de Rus nog steeds heel, heel snel is.

"Hij presteerde goed. Als je kijkt naar pure natuurlijke snelheid, zul je zien dat Kvyat vaak sneller was dan Ricciardo. Hij is heel erg snel, alleen de omstandigheden bij Red Bull Racing waren niet optimaal waardoor hij daar niet is geslaagd. Naar mijn mening is de overgang naar Red Bull voor Daniil als Pierre vrij vroeg gebeurd."

"Het was vergelijkbaar voor Pierre. De start van het seizoen viel hem niet mee, hij had een paar crashes en kon daardoor niet zijn ware snelheid laten zien. We zijn erg blij bij AlphaTauri met deze twee coureurs in ons team."