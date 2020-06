Bottas: "Mercedes overweegt niet om Vettel te contracteren"

Sebastian Vettel maakte enkele weken bekend zijn contract bij Ferrari niet te willen verlengen. De Duitser gaat verder kijken en weet nog niet waar hij volgend jaar zal racen. De grote vraag is ook of de Duitser überhaupt wel gaat racen in de Formule 1 in 2021.

Sinds enkele dagen komen er geruchten op gang die Vettel linken aan Mercedes. Algemeen bekend is dat het Duitse team graag een nationale held in de wagen wil hebben. Hierdoor is het mogelijk dat Vettel samen met Hamilton een topformatie kan gaan vormen.

Vettel wordt niet overwogen

Tevens zou dit gevolgen hebben voor Bottas, die dan zijn stoeltje moet afstaan. Zelf gelooft de Fin daar niets van. Tegenover Sky Sports vertelde hij: "Mercedes en ik zijn altijd erg eerlijk en open naar elkaar over situaties. Ook over contracten en ik heb duidelijk te horen gekregen dat het team Sebastian Vettel niet in overweging neemt. Ik heb daarop geantwoord dat ik het prima vind, dus er is niets waar ik mij zorgen om moet maken."

Bottas voelt geen druk

Verschillende coureurs zijn voor 2021 al bevestigd, ondanks dat het nieuwe seizoen nog niet is begonnen. Bottas zei dat hij niet bezorgd was over de mogelijkheid om volgend jaar zijn stoel te verliezen.

Bottas: "Het is voor mij elk jaar hetzelfde. Ik vind het best grappig dat er zelfs zonder één race gereden te hebben dit jaar, andere coureurs mijn stoel hebben gekregen. Het maakte me aan het lachen. Er is dus geen druk van die kant."

Bottas stapte in 2017 over van Williams naar Mercedes.. Hij heeft sinds zijn begin bij het Duitse team elk seizoen éénjarige contracten gekregen.