De 1000pk motor van Renault. Het Franse team beweerde dat hun motor de 1000pk zou overtreffen, maar daar dachten de drie coureurs (Max Verstappen, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton) anders over. Tijdens de persconferentie werd aan Verstappen gevraagd of hij iets wist van het vermogen van de Franse-motor. Verstappen antwoordde daarop: "Als ze dat hebben, dan hebben ze een slechte auto." Daarna volgt er een gesprek over de motor.

Renault claims to have 1000BHP Check out this video on Streamable using your phone, tablet or desktop.