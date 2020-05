Renault spaart Formule 1-team bij ingrijpende bezuinigingen

Renault blijft voorlopig gewoon actief in de Formule 1. Dat heeft interim-directrice Clotilde Delbos laten weten. De Franse autofabrikant voert een ingrijpende bezuinigingsronde ter waarde van 2 miljard euro door, waarbij 15.000 banen verloren gegaan. Het Formule 1-team van Renault ontspringt echter de dans en hoeft het project niet op te doeken.

Delbos stelde de Franse renstal gerust. Bij de aankondiging van de forse bezuinigingen liet ze weten dat Renault de Formule 1-activiteiten niet zal staken. "We hebben het meermaals publiekelijk gezegd en we bevestigen dat we toegewijd blijven aan de Formule 1. De introductie van nieuwe reglementen met kostenbesparende maatregelen is goed voor ons, dus wij blijven."

Uitersten

Dat is positief nieuws voor Renault en Cyril Abiteboul. Zij kunnen ze weer volledig richten op de dagelijkse gang van zaken, zoals de voorbereidingen op het seizoen 2020 en de vraag wie volgend jaar de stoeltjes bemannen. Renault weet al dat ze Daniel Ricciardo kwijtraken aan McLaren, maar wie volgt hem op? De geruchten spitsen zich nu toe op twee namen; Fernando Alonso en Valtteri Bottas.

Alonso is een oude bekende van Renault; samen veroverden ze in 2005 en 2006 de wereldtitel. De Spanjaard nam eind 2018 een sabbatical, maar lijkt gemotiveerd om terug te keren in de Formule 1. Bottas staat nu nog onder contract bij Mercedes, maar die verbintenis loopt af en zijn manager is al bezig om de markt te verkennen. Zijn zaakwaarnemer sprak reeds met Abiteboul om de mogelijkheden af te tasten.

Het gaat hier wel om twee uitersten, schrijft Jean-Michel Desnoues van Auto Hebdo. "Alles wijst op de komst van Alonso, de stier uit Asturië. Hij is charismatisch, zint op wraak en voor een team in onzekerheid lijkt hij de juiste man op de juiste plaats. Alleen hij kan het team dat door Ricciardo afgewezen is op sleeptouw nemen. Of misschien wordt het Bottas. Hij heeft meermaals bewezen dat hij Lewis Hamilton de baas kan zijn. En zijn Scandinavische rust staat in schril contrast tot het vulkanische karakter van de Spanjaard."