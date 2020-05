Racing Point/Aston Martin ambieert de rol van reuzendoder

Het team van Racing Point probeert al jaren met een bescheiden budget tegen de gevestigde orde op te boksen. Dat lukt de renstal vrij aardig, gezien de vierde plaatsen in het constructeurskampioenschap in 2016 en 2017 toen het nog Force India heette. In 2021 breekt een nieuw tijdperk aan. Niet alleen voor het team, dat omgedoopt wordt tot Aston Martin, maar ook voor de Formule 1 met de invoering van een budgetlimiet.

Dat moet het voor Racing Point/Aston Martin alleen maar makkelijker maken om het leven van de topteams zuur te maken. De renstal is immers al gewend aan het opereren met een lagere begroting en kan zich opwerpen als reuzendoder, stelt technisch directeur Andrew Green in de Formule 1-podcast Beyond the Grid. Hij verwacht dan ook dat het team onder de nieuwe reglementen aan kan haken bij de top drie.

"Als je me vorig jaar gevraagd had of we ons personeelsbestand uit zouden moeten breiden van 450 naar 800 personeel om een kans te maken, dan had ik ja geantwoord. Maar nu niet meer", begint Green. "In het huidige klimaat en met de nieuwe regels die op komst zijn hoeft dat niet. De grote teams zijn nu dinosauriërs; je moet als organisatie nu klein, flexibel en efficiënt zijn. Dat is juist onze kracht."

Reuzendoder

Dat maakt Racing Point/Aston Martin bij uitstek geschikt om de topteams Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari te verschalken. De verhoudingen veranderen; het is niet langer een kwestie van David tegen Goliath. Green "Wat de financiële reglementen betreft, die bewegen onze richting op. De nieuwe regels zullen ons in staat stellen om ons te meten met wat voorheen de grote teams waren, want in de nieuwe situatie zijn er geen grote teams meer. Ze moeten afschalen en op ons niveau opereren."