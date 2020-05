Mika Salo verdedigt de stewards: "We hebben het nooit mis"

De wedstrijdleiding bij Grands Prix krijgt nog wel eens kritiek op de beslissingen die ze nemen, zowel van coureurs en teams als van de fans. Toch begaan de stewards eigenlijk nooit fouten, beweert oud Formule 1-coureur Mika Salo. De Fin schuift zelf sinds 2012 regelmatig aan als extra steward. Afgelopen seizoen maakte hij bijvoorbeeld in Monaco en Singapore onderdeel uit van de wedstrijdleiding.

De stewards hebben soms misschien lang nodig om tot een verdict te komen, maar uiteindelijk klopt het vonnis dat ze vellen altijd. Althans, dat stelt Salo in de Motorsport Dream-podcast. Zelfs de rijders zijn daarvan overtuigd. "Vaak komen twee coureurs bij ons langs als ze een incident met elkaar hebben gehad, maar dan beseffen ze snel wat er aan de hand was. Zelfs als ze in het heetst van de strijd iets stoms zeggen aan de pers, dan zien ze achteraf aan ons bewijsmateriaal dat we gelijk hebben."

Salo legt uit waarom de wedstrijdleiding soms wacht tot na de race om een incident te beoordelen: "Het hangt ervan af of het al dan niet duidelijk is. Vaak is iets heel duidelijk. Als het dan de race beïnvloedt, moeten we onmiddellijk een beslissing nemen. Maar soms, als bijvoorbeeld twee auto’s crashen en ze beiden uitvallen, heeft het geen zin om het incident meteen te onderzoeken. Dan kunnen we wachten tot na de race, wat we dus ook vaak doen."

300 camerahoeken

De stewards beschikken over veel meer informatie dan de kijker thuis. Salo: "We hebben camerabeelden uit zoveel verschillende hoeken en er gebeuren zoveel dingen die we moeten onderzoeken. Het gaat niet alleen om de manier van rijden, het gaat ook om de technische problemen, wat de teams doen,… Er spelen zoveel dingen. We hebben meer dan 300 camerahoeken in de stewardsruimte, we hebben live data, we hebben live radio van elk team. En dat terwijl we maar met drie mannen zijn. We hebben toegang tot alles. We hebben het nooit mis."