Formule 1-seizoen begint onder volledig nieuwe voorwaarden

De Formule 1 is, evenals bijna alle sporten, zwaar getroffen door het coronavirus. Het seizoen 2020 zou oorspronkelijk beginnen in Melbourne, maar door de pandemie werd die race geannuleerd. De Formule 1 kondigde aan dat de eerste races begin juli op het programma staan, maar de herstart van het 2020-seizoen is nog niet officieel, aldus FIA-president Jean Todt.

Oostenrijk is de seizoensopener, maar de regering kan het plan nog dwarsbomen. De zo genoemde spookrace, een race zonder publiek, kan worden gereden als het aantal coronabesmettingen niet toeneemt in het Alpenland. Na de race op de Red Bull Ring verkast het circus naar Silverstone, maar de verplichte 14-daagse quarantaine van de Britse regering voor internationale bezoekers is een enorm probleem. “Als alle topsport naar de tv wil terugkeren, moeten er uitzonderingen worden gemaakt”, zei een woordvoerder van de Formule 1.

"Een 14-daagse quarantaine-tijd zou het onmogelijk maken om dit jaar een Britse Grand Prix te hebben. Bovendien heeft het een grote impact op letterlijk tienduizenden banen."

Hockenheim, dat ontbrak op de oorspronkelijke kalender voor 2020, is een ander Europees circuit dat wil deelnemen aan het 'spookrace'-plan, maar een financiële deal is nog niet gesloten met de Formule 1. Het Duitse circuit zorgde vorig seizoen voor, volgens de stemmers, een van de beste races van het decennia. "We zouden heel graag een of twee races willen. Het liefst zo veel mogelijk. Ongeacht of we dit jaar een race krijgen of niet, we zijn er trots op dat de Formule 1 contact met ons heeft opgenomen, ook al hadden we de afgelopen jaren niet het grote geld geleverd", citeerde Auto Motor und Sport een bron die dichtbij het circuit staat.

Onzekere tijden

FIA-president Todt geeft toe dat de plannen van Formule 1 om in juli opnieuw te starten nog steeds niet concreet zijn. Dit komt vooral door de ontwikkeling van het coronavirus. Niemand weet hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen, dat is voor de organisatie wel belangrijk. Ook is het logistieke deel van de Formule 1 een vraagstuk. De vracht zal nu per vliegtuig of truck getransporteerd moeten worden, maar normaal werd er ook een boot gebruikt. Dit is veel goedkoper en makkelijker. "Op dit moment is het de bedoeling om begin juli het wereldkampioenschap in Europa te beginnen, maar er is nog steeds niets officieel. We zullen de weg van het coronavirus moeten analyseren en de standpunten moeten volgen van regeringen, wier maatregelen onze beslissingen kunnen beïnvloeden”, zo vertelde Todt tegenover SkySports Italy.

"Gezien de situatie moeten we flexibel zijn. Het is onze wil om zo snel mogelijk te beginnen, maar net als bij andere sporten zullen er zeker totaal nieuwe voorwaarden zijn om de veiligheid van iedereen voorop te stellen", aldus Todt.