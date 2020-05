De Formule 1 is nog niet zover, maar in de Amerikaanse NASCAR racen ze weer. De Darlington Raceway was gisteren het decor voor de Real Heroes 400. Kevin Harvick domineerde de race en won, voor Alex Bowman en Kurt Busch. Brad Keselowski mocht na een loting vanaf pole position vertrekken, maar hij kwam niet verder dan een dertiende plaats. Bekijk hieronder de hoogtepunten van de Real Heroes 400 op de Darlington Raceway.