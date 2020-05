Alpha Tauri werkt aan 'back-up team' voor coronagevallen

Scuderia Alpha Tauri is druk bezig om zich voor te bereiden op de start van het Formule 1-seizoen 2020. In tijden dat het coronavirus nog rondwaart en zolang daar nog geen vaccin tegen bestaat, zijn de teams genoodzaakt om rekening te houden met eventuele besmettingen. FIA-arts Gerard Saillant liet eerder al doorschemeren dat de Formule 1 nu niet zal stoppen bij een coronageval in de paddock.

Dat is iets waar de teams zich op instellen, laat Alpha Tauri-teambaas Franz Tost weten aan de Suddeutsche Zeitung. "Als een werknemer besmet raakt met het virus, dan bestaat er geen discussie over wat we moeten doen. Diegene moet dan direct naar het ziekenhuis of in elk geval in quarantaine. Die beslissing hangt af van de ernst van de situatie."

Bij een besmette monteur zal de hele groep monteurs in de garage vervangen worden, aangezien social distancing in die beperkte ruimte niet mogelijk is. Tost vervolgt: "Je zou dan het hele team moeten vervangen. Daar bereiden we ons op voor. We werken aan een back-up team waarmee we alle engineers of monteurs in één keer vervangen voor een nieuwe groep mensen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het team blijft draaien."