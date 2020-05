'F2 en F3 in het voorprogramma van F1 op de Red Bull Ring'

De Formule 2 en Formule 3 hebben de intentie om hun seizoenen in hetzelfde weekend af te trappen als de Formule 1. Dat bericht brengt RaceFans.net. De koningsklasse van de autosport werkt toe naar een start van de jaargang 2020 op 5 juli op de Red Bull Ring nabij Spielberg in Oostenrijk. Als het aan de Formule 2 en Formule 3 ligt, zijn die opstapklasses in dat weekend ook van de partij.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een Grand Prix-weekend met naast de Formule 1 ook de Formule 2 en Formule 3 betekent automatisch meer personeel dan wanneer de koningsklasse van de autosport alleen zou racen. Elke extra persoon in de paddock houdt in tijden van de coronacrisis in dat de kans op een uitbraak van het virus toeneemt.

Desalniettemin zijn de Formule 2 en Formule 3 van plan om op de Red Bull Ring in het voorprogramma van de Formule 1 te staan. Beide series hadden hun seizoensopening eigenlijk gepland voor 22 maart, ter ondersteuning van de koningsklasse van de autosport in Bahrein.

TheJudge13.com maakte eerder al melding van een uitgelekte brief van de internationale autosportbond FIA gericht aan de teams in de Formule 2 en Formule 3. De federatie sorteert daarin ook voor op een start van hun seizoenen in Oostenrijk.