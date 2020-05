BMW: "Toegevoegde waarde van Formule 1 is marginaal"

BMW heeft nog geen moment spijt gehad van het besluit om eind 2009 de Formule 1 te verlaten en de Duitse autofabrikant heeft ook geen plannen om op korte termijn terug te keren, zeker niet nu de corona-uitbraak een economische crisis tot gevolg zal hebben. Dat stelt BMW-bestuurslid Klaus Frohlich in gesprek met Suddeutsche Zeitung.

De Formule 1 heeft geen aantrekkingskracht op BMW. Frohlich: "De toegevoegde waarde van de Formule 1 voor ons merk is marginaal en de vereiste investeringen zijn enorm, dus we hebben inderdaad nog geen spijt gehad van ons vertrek uit de Formule 1. Bovendien gaat de klasse door een moeilijke fase. Onze autosportstrategie volgt de wensen van onze gemeenschap. We hebben niet een bepaalde serie waarin we aanwezig moeten zijn."

"Het punt is dat er momenteel minder bereidheid is om te investeren. Daar komen alle problemen die het coronavirus teweeg brengt nog bovenop, we staan aan de vooravond van de grootste economische recessie sinds 1945. Daarom kan ik het me moeilijk voorstellen dat zich nieuwe autofabrikanten aandienen om tot de Formule 1 toe te treden."

BMW is actief in de Formule E en de DTM, al staat de aanwezigheid in laatstgenoemde serie ter discussie nadat de enige concurrent Audi aankondigde om na dit jaar de stekker uit het DTM-project te trekken. BMW ziet er weinig heil in om als enige automerk aan de Duitse toerwagenserie deel te nemen.