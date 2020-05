Jos Verstappen overtuigd: "Er gaat zeker gereden worden"

Oud Formule 1-coureur Jos Verstappen is er stellig van overtuigd dat de Formule 1 niet een heel jaar over zal slaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Al is het alleen maar omdat anders een hoop teams, werknemers en dus de sport zelf in de problemen komen, redeneert de vader van Red Bull Racing-rijder Max Verstappen in een interview met De Telegraaf.

Jos Verstappen vertelde: "Er gaat zeker gereden worden. Daar ben ik van overtuigd. Een jaar zonder Formule 1 is onmogelijk. Anders gaan er echt teams omvallen en raken mensen hun baan kwijt. Er staan zoveel contracten op het spel. Natuurlijk is de gezondheid het allerbelangrijkste, maar de hele economie maandenlang stilleggen is ook geen optie. Iedereen moet zijn gezond verstand gebruiken. Je merkt nu toch dat mensen zich gaan verzetten."

De fans van Max Verstappen moeten zich niet al te rijk rekenen met een mogelijke start van het seizoen met twee races op de Red Bull Ring, benadrukt Jos Verstappen. Max Verstappen won de afgelopen twee edities van de Grand Prix van Oostenrijk, maar dat zegt niet zoveel. Prestaties uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. "Je kan er inderdaad naar kijken en denken dat het gunstig zou zijn voor Max, maar wellicht volgen er daarna twee Grand Prixs in Silverstone en daar won Mercedes de laatste jaren", zegt Jos Verstappen ook.

Hij vervolgt: "Het allerbelangrijkste is dat er op een gegeven moment gereden kan worden. Dan maar even zonder publiek, het is niet anders. En ze zullen iedereen vooraf goed moeten testen. Aan een Formule 1-auto werken vijftien man in een redelijk kleine ruimte, dan kan je geen anderhalve meter afstand houden. Een race zonder journalisten heeft voor Max ook één voordeel: hij hoeft dan niet zoveel interviews te geven, haha."