Barcelona ziet zomerse Grand Prix in augustus wel zitten

Ongekende tijden vergen ongekende maatregelen. En dus is men ook in Barcelona bereid om concessies te doen om toch maar een Grand Prix te organiseren. Normaal gesproken zou een race in augustus onbespreekbaar zijn voor het Circuit de Catalunya. Te heet, en bovendien zijn veel Spanjaarden dan op vakantie. Maar door de uitbraak van het coronavirus is alles anders.

Vakanties gaan waarschijnlijk niet door en de kans dat er dan al publiek bij het evenement aanwezig mag zijn is nihil, dus ziet Barcelona een zomerse Grand Prix in augustus wel zitten. Circuitdirecteur Joan Fonsere sprak met Autosport: "We hebben vanaf het begin bij de Formule 1-leiding en Chase Carey aangegeven dat onze neuzen dezelfde kant opstaan als die van de Formule 1. Als zij denken dat wij een bijdrage kunnen leveren om een sterk en beter kampioenschap neer te zetten, dan staan we voor ze klaar."

"We hebben aangeboden om een Grand Prix in Barcelona te organiseren. We beschikken over dertig jaar ervaring en qua logistiek is onze locatie ideaal. In een normaal jaar is iedereen in Spanje in augustus op vakantie, maar 2020 is een uitzonderlijk jaar met een compleet andere agenda. Voorheen had ik resoluut nee gezegd tegen de mogelijkheid voor een race in augustus, maar nu ligt het anders."

"Nu is het prima. Met een ander format en op een kleinere schaal, dat zou een goed uitgangspunt zijn voor ons. Niet alleen voor het circuit, maar ook voor de hotels in de omgeving. Het is niet gelijk volle bak. We kunnen binnen twee of drie weken een evenement zonder publiek organiseren. Dat valt makkelijk te managen, we hebben hier normaal gesproken het hele jaar door bedrijvigheid en de baan is binnen mum van tijd gereed. En zonder toeschouwers is het makkelijker. Je hoeft je niet om dingen als marketingcampagnes of controle van bezoekers te bekommeren."