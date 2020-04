Daniel Ricciardo is inmiddels ruim een jaar in Franse dienst. De Australiër maakte in de winter van 2018/2019 de overstap van Red Bull Racing naar Renault. De Franse renstal nam de proef op de som en onderwierp Ricciardo aan een test om te zien of de coureur inmiddels al een aardig woordje Frans spreekt. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar moet duidelijk nog een beetje oefenen op zijn uitspraak. Bekijk hieronder de video.