Roberto Merhi geheimzinnig: "Ik doe simulatorwerk voor F1-team, maar zeg niet welke"

Voormalig Formule 1-coureur Roberto Merhi zegt dat hij niet kan onthullen voor welk huidig team hij simulatorwerk uitvoert. Hij vertrok na het seizoen 2015 bij Marussia uit de Formule 1. Toch blijft hij via de simtaken actief in de koningsklasse van de autosport.

De voormalig Formule 1-coureur doet geheimzinnig over het team waarvoor hij werkzaam is. Tegen het Spaanse Marca vertelde hij: "Het team waar ik voor werk in de Formule 1 wil niet dat ik zeg wie ze zijn. Misschien zal dat in de loop van het jaar veranderen, maar ze vertelden me dat ze niet willen dat andere teams me ernaar vragen en zo."

Merhi is daarnaast ook nog actief is de autosport. De Spaanse coureur racet namelijk in de Aziatische Le Mans-serie. Tegelijkertijd focust hij zich op de Formule 1-raceweekenden tot en met de kwalificatie. "We werken hard in het raceweekend en simuleren het parallel tot de kwalificatie, waarna de auto niet meer kan worden aangeraakt.”

Renault-coureur Daniel Ricciardo openbaarde onlangs een lijst met onderschatte Formule 1-coureurs. Ook daar was Roberto Merhi op te vinden, volgens de Australiër een van de meest getalenteerde coureurs waar hij tijdens zijn carrière in de junior categorieën reed.

“Het is fijn als een van de beste coureurs zoiets over jou zegt. Ik racete ook tegen Valtteri Bottas. Ik was de meest agressieve in de race, maar hij (Ricciardo) was de beste van de drie, vooral met inhalen en Bottas was misschien de slechtste in de races. Sterker nog, in de Formule 1 kun je nog steeds zien dat.’

Door het coronavirus ligt de Formule 1 nu stil. Hij hoopt dat koningsklasse vanaf juli weer races toelaat. "In het team waar ik voor werk, willen ze in juni weer aan het werk en in juli denk ik dat we weer kunnen racen.”