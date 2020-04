Carlos Sainz verwacht 'compleet andere Formule 1' in 2020

Mocht het Formule 1-seizoen 2020 nog op gang komen, dan wordt het een jaargang zoals de teams, coureurs en fans nog nooit eerder hebben gezien. Die verwachting leeft bij McLaren-rijder Carlos Sainz. De Spanjaard houdt rekening met acht tot veertien Grands Prix dit seizoen, maar het zou ook zomaar uit kunnen monden in de deceptie van een jaar zonder races.

Alles is mogelijk. Sainz houdt dan ook alle opties open, bekende hij aan Sky Sports. "Als we de situatie niet wereldwijd onder controle krijgen, dan valt het te begrijpen dat we dit jaar helemaal niet meer racen. Ik moet wel toegeven dat ik dat moeilijk zou kunnen accepteren of verkroppen. Ik zou dankbaar zijn als we een paar races kunnen afwerken."

"Het is denkbaar dat we uiteindelijk toch tot tien Grands Prix komen, of tussen de acht en veertien races. Twee races op hetzelfde circuit, spookraces, tweedaagse evenementen; alles is mogelijk. Het wordt een compleet andere Formule 1, al wil ik er nog niet te veel aan denken. Het gaat nu niet om autoraces, het gaat nu om mensenlevens en banen. Dat zijn veel belangrijkere zaken."