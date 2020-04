De stilte voor de storm is een veel gebezigd gezegde om een kalme en rustige periode voordat iets losbarst aan te duiden. Door de uitbraak van het coronavirus is die stilte voor de storm voor het begin van het Formule 1-seizoen 2020 heviger en duurt langer dan ooit. De jaargang had al een maand onderweg moeten zijn, maar waarschijnlijk moeten de fans nog zeker twee maanden wachten voordat de eerste race plaats kan vinden. Red Bull Racing-motorleverancier Honda springt in op die stilte en maakte dit sfeervolle filmpje over de honger naar de storm.