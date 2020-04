Magnussen koestert geen wrok jegens oude werkgevers

Haas F1 Team-coureur Kevin Magnussen kijkt niet met kwade gevoelens terug op zijn periodes bij McLaren en Renault. De Deen kreeg bij zijn beide vorige werkgevers slechts één volledig seizoen de kans om vervolgens bedankt te worden voor bewezen diensten. Bij Haas F1 Team krijgt hij wel het vertrouwen; het seizoen 2020 zal zijn vierde jaar in Amerikaanse dienst zijn.

De toekomst van Haas F1 is alleen hoogst onzeker. Eigenaar Gene Haas vroeg zich eerder dit jaar hardop af of de uitgaven voor het Formule 1-team nog langer te rechtvaardigen zijn. De Amerikaan heeft tot op heden geen partners of grote sponsors gevonden om de kosten mee te delen - het echec met geldschieter Rich Energy ligt nog vers in het geheugen - en hij betaalt alles uit eigen zak.

Geen wonder dus dat Magnussen de deur richting een terugkeer naar een van zijn oude werkgevers open houdt. "Mijn geschiedenis bij die twee teams zit me niet dwars", vertelde hij aan de krant BT. "Ik sta open voor alle mogelijkheden. Het klopt dat ik moeilijke periodes heb gekend bij zowel Renault als McLaren, maar ik heb enorm veel respect voor beide teams."

"McLaren zette me op de reservebank na een jaar racen en dat was zwaar, maar het was ook het team dat me liet debuteren in de Formule 1. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Renault bood me de kans na een jaar aan de zijlijn, daar kan ik ze niet genoeg voor bedanken. Wat er is gebeurd? Het is zoals het is, zo gaan die dingen. Ik koester geen wrok jegens Renault of McLaren. Ik geloof ook niet dat het andersom wel zo is. Bovendien vallen beide teams inmiddels onder ander management."