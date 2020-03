Gene Haas over de stekker eruit trekken: "Kunnen geen twee jaar op rij een slecht jaar permitteren"

Gene Haas, de eigenaar van Haas, heeft toegegeven dat 2020 het laatste seizoen van zijn team in de Formule 1 zou kunnen zijn. Haas heeft onder meer teams in de NASCAR en juniorenklasses.

Haas gaat beginnen aan haar vijfde seizoen in de Formule 1, maar eigenaar Gene Haas gaf voorafgaand aan de afgelastte Australische Grand Prix aan dat hij niet zeker weet of hij het nieuwe Concorde-akkoord moet ondertekenen.

De eigenaar wil het seizoen eerst afwachten. Na een aantal goede seizoenen verkeerde Haas vorig seizoen in slecht weer. Het team kreeg de bolide maar niet verbeterd. "Ik zal afwachten hoe de dingen zich vanaf het begin van het seizoen ontwikkelen", citeert persbureau DPA Haas. Gene Haas gaf toe dat hij niet weer een slecht jaar kan permitteren. "Als we weer een slecht jaar hebben zou het niet zo gunstig zijn om te blijven."

Formule 1 geen verdienmodel

De zakenman gaf aan dat hij na vijf jaar altijd de balans op zou maken, dat was ook afgesproken. Het is een klein team en werkt erg hard. Hij wil daarom graag door, maar dan moeten de resultaten wel meezitten. "We moeten alles evalueren. Vijf jaar verbonden zijn aan de Formule 1, is een grote verbintenis."

Haas zei dat het slechte jaar van het team in 2019 een 'echt educatief proces' was. "Ik heb er vertrouwen in dat we ervan hebben geleerd. 70 procent van het geld gaat naar de drie beste teams en 30 procent naar de andere zeven. Dat is geen goed economisch model", zei hij.