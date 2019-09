Rich Energy: "Haas F1 de dupe van geschil tussen onze aandeelhouders"

William Storey en Rich Energy hebben van zich laten horen nadat het contract met Haas F1 met wederzijdse instemming beëindigd is. De CEO van het bedrijf ziet het team als de grote dupe van interne problemen bij Rich Energy.

Haas F1 maakte maandag middels een statement bekend dat de wegen van het team en titelsponsor Rich Energy met onmiddellijke ingang scheiden. Dat gebeurde na een aantal rumoerige maanden, waarbij de energiedrankjesmaker bij meerdere controverses betrokken was. Het begon met de rechtszaak van fietsfabrikant Whyte Bikes, dat met succes claimde dat Rich Energy het logo gekopieerd had.

In juli zei Storey al dat hij het contract met Haas F1 opgezegd zou hebben, maar de overige aandeelhouders en het team staken daar een stokje voor. Storey werd vervolgens uit zijn functies ontheven, waarna het even wat rustiger bleef. Twee weken geleden keerde Storey echter terug als grootaandeelhouder van het bedrijf, waarna de breuk tussen team en titelsponsor maandag definitief werd.

'Fiasco makkelijk te voorkomen'

Storey reageerde via de sociale mediakanalen van Rich Energy op de breuk. "Ik wil Haas F1 Team bedanken voor hun geweldige inzet in onze samenwerking. Het is betreurenswaardig dat ze betrokken raakten in een geschil tussen de aandeelhouders, wat leidde tot dit makkelijk te voorkomen fiasco. Ik wens het team het beste en onze passie voor autosport blijft onaangetast."