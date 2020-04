Günther Steiner al blij met acht tot twaalf races dit seizoen

Haas F1-teambaas Günther Steiner is weinig optimistisch dat de Formule 1 een seizoen bestaande uit achttien of negentien races, zoals Ross Brawn voor ogen heeft, kan houden dit jaar. De Italiaan zou met acht tot twaalf Grands Prix al genoegen nemen. Vooralsnog is er geen race verreden in 2020 en het is onduidelijk wanneer het seizoen van start kan gaan.

Steiner vindt echter niet dat de Formule 1 al een groot kruis door deze jaargang moet halen. "We zullen een kampioenschap houden, ook al is dat maar met een klein aantal races. Ik hoop op acht tot twaalf wedstrijden. Daar zou ik al blij mee zijn, misschien dat we in augustus eindelijk kunnen beginnen. Dit zijn slechts mijn persoonlijke gedachten", vertelde hij aan Autosprint.

Een minimum van acht Grands Prix is nodig om een kampioenschap af te werken. Forbes berekende dat de Formule 1 met acht races in elk geval nog 530 miljoen dollar aan inkomsten opstrijkt, verdeeld over televisiegelden (277,4 miljoen dollar), racefee's (143,1 miljoen dollar - afhankelijk van de Grands Prix die door kunnen gaan) en sponsoring (109,5 miljoen dollar). Ter vergelijking, in 2019 verdiende de Formule 1 ruim 2 miljard dollar.