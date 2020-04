Daniel Ricciardo: "Raadpleeg coureurs bij invullen kalender"

De internationale autosportbond FIA en de Formule 1-leiding moeten hun oor te luisteren leggen bij de coureurs. Dat is de mening van Renault-rijder Daniel Ricciardo. Achter de schermen zijn de nodige discussies gaande over hoe het seizoen eruit moet gaan zien en hoe de Formule 1 de jaargang 2020 nog kan redden. De coureurs zijn tot op heden niet geraadpleegd.

Daar snapt Ricciardo weinig van, zo laat de Australiër aan Canal Plus weten. "We hebben de rijdersvakbond GPDA waar vrijwel iedereen lid van is, daarmee kunnen we communiceren. Daar kunnen ze ons bereiken en vice versa. De GPDA biedt ons de kans om onze mening te ventileren en oplossingen te verzinnen. Ik denk bijvoorbeeld dat de coureurs wel te porren zijn voor tweedaagse raceweekenden in plaats van driedaagse om ruimte te scheppen voor meer races."

"Dat is volgens mij ook noodzakelijk als ze elke week een Grand Prix willen houden. Dan moet je wel naar een tweedaags weekend toe, anders is het niet te doen. Het is ook zaak om het logistiek logisch te maken, dus eerst een fase in Europa, dan naar het oosten van de wereld en vervolgens het westen. Tegen de tijd dat we zover zijn willen we allemaal dolgraag weer racen, zoveel is zeker."