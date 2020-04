Alfa Romeo doet ook een beroep op compensatieregeling

Alfa Romeo heeft zich gevoegd bij het rijtje teams dat een deel van het personeel naar huis heeft gestuurd. Eerder gaven McLaren, Williams en Racing Point al aan dat een deel van de medewerkers verplicht 'verlof' heeft gekregen.

Op die manier blijven hun banen behouden en komen de teams in aanmerking voor een compensatieregeling van de overheid. De in Engeland gevestigde renstallen krijgen bijvoorbeeld 80 procent van de loonkosten voor het met verlof gestuurde personeel vergoed.

De thuisbasis van Alfa Romeo staat niet in Engeland, maar in Zwitserland. Daar is een soortgelijke regeling van kracht. Blick bericht dat een groot deel van de 500 medewerkers van het team momenteel noodgedwongen thuis zit.

Haas F1 Team zou eveneens een beroep gedaan hebben op het noodfonds van de Britse overheid, al is dat niet bevestigd.