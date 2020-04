Zandvoort nog niet benaderd voor Grand Prix zonder publiek

De eerste Grand Prix op het circuit van Zandvoort sinds 1985 zou een volksfeest worden, met volgepakte tribunes en hordes Nederlandse Formule 1-fans in de duinen. Het tegenovergestelde scenario is nu echter dichterbij. De voor 3 mei gepland staande Grand Prix is reeds uitgesteld en daar komt mogelijk een race zonder toeschouwers voor in de plaats.

De Formule 1-leiding is in elk geval druk aan het bekokstoven hoe de kalender er nu uit kan komen te zien en sluit daarbij niet uit dat de eerste paar races zonder publiek plaatsvinden. Dat zou ook voor Zandvoort van toepassing kunnen zijn, al is er nog geen nieuwe datum voor de Grand Prix van Nederland geprikt.

Zover is het nog lang niet, verklaart racedirecteur Jan Lammers aan Nu.nl. De Formule 1 heeft Zandvoort nog niet benaderd voor een eventuele Grand Prix achter gesloten deuren. "Wij gaan daar pas over nadenken als de internationale autosportbond FIA met zo'n verzoek zou komen. En op dit moment hebben wij dat verzoek nog niet gehad."

"Op dit moment moet de Formule 1 natuurlijk heel creatief denken over hoe het seizoen weer hervat kan worden in de coronatijd. Dit plan van Ross Brawn is een van de vele scenario's waar ze aan werken. Zo zijn er veel meer hypothetische oplossingen en voor Zandvoort heeft het niet veel nut om op elk plan te reageren zolang het niet concreet is."