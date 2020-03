De Formule 1 staat net als de rest van de wereld noodgedwongen stil in een poging om de wereldwijde uitbraak van het coronavirus in te dammen. Om de stilte enigszins te doorbreken en de fans tegemoet te treden met beelden van rijdende wagens, heeft het team van Alfa Romeo een video van de filmdag van eerder dit jaar op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona gedeeld. Het is bedoeld als trailer voor het nieuwe seizoen, al is nog onduidelijk wanneer de jaargang begint. Het is niet veel, maar het is tenminste iets.