Jan Lammers: "Red Bull heeft nog niet alles laten zien"

Red Bull Racing was heel duidelijk in haar boodschap vorige week. Het Oostenrijkse team had graag willen racen in Australië tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen. Door een coronabesmetting bij McLaren, dat zich terugtrok, werd de hele race afgeblazen en kon iedereen weer onverrichter zaken naar huis.

Dutch GP-baas Jan Lammers denkt echter dat we veel van Red Bull Racing en Max Verstappen kunnen verwachten. De Noord-Hollander verwacht dat Verstappen dit jaar echt een gooi naar de titel kan doen. Ondanks dat we nu moeten wachten op de seizoensstart is Verstappen er klaar voor, zo denkt Lammers.

Red Bull houdt kaarten op zak

In gesprek met de NOS zegt de Zandvoorter: "Afgelopen seizoen waren ze vooral bezig met repareren in plaats van voorbereiden. Tijdens de wintertests in Barcelona hebben ze goed gepresteerd, toonden discipline en hebben zeker nog niet alles laten zien wat ze in huis hebben."

Lammers doelde hiermee op de laatste testdag waarbij Verstappen tijdens zijn snelste ronde van het gas afging en bewust een langzamere rondetijd wilde neerzetten, op een hardere compound dan Valtteri Bottas.