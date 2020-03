Moskou Raceway wil graag stand-in zijn voor F1-kalender 2020

Moscow Raceway, een permanent circuit op 100 kilometer van de Russische hoofdstad, zegt dat het klaar is om een eventuele vervanging te zijn van de Grands Prix die op dit moment zijn uitgesteld.

Tot nu toe is de datum van september voor de Russische Grand Prix in Sotsji niet beïnvloed door de situatie van het coronavirus. Slechts 45 gevallen van de ziekte van Covid-19 zijn in Rusland gemeld.

Nog geen contact met FIA

De marketingdirecteur van Moskou Raceway, Tatjana Makhina, vertelde Match TV: "Niemand heeft nog contact met ons opgenomen. Iedereen is zich er terdege van bewust dat de kwesties van het houden van zulke grote competities op staatsniveau worden opgelost. Maar als zo'n vraag zich voordoet, zijn we bereid om het te bespreken", voegde ze eraan toe.

"We hebben de nodige licenties om wedstrijden van dit niveau te houden. Ten tijde van de bouw ontbrak het ons alleen aan de zitplaatsen, maar misschien is dit nu niet meer nodig en kunnen we het toch vrij gemakkelijk doen."

Coronavirus is overtrokken

Twee Russische racecoureurs geloven dat de reactie op de coronaviruspandemie overtrokken is. "Dat ze bang zijn voor een virus en een grote multi-miljoen dollar show hebben geannuleerd is dom", vertelde Aleksey Yasilyev aan Sportbox.

En Sergey Zlobin, een voormalig Minardi-testrijder, denkt dat de coronavirus hype uiteindelijk zal afsterven. "Wanneer verliezen overal kritieke waarden bereiken, zal de zaak zichzelf oplossen. Mensen kunnen niet te lang thuis blijven, je moet iets doen. En raceteams verdienen alleen geld als ze racen."