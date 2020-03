FIA: Geen Dutch Grand Prix op Zandvoort in mei 2020

De Formule 1-organisatie FOM heeft zojuist bekend gemaakt dat er voorlopig tot eind mei geen start van het F1-seizoen zal plaatsvinden. De Grands Prix van Bahrein en Vietnam worden sowieso afgelast maar in het persbericht staat ook vermeld dat zowel de FIA als F1 verwachten het F1-seizoen 2020 eind mei te beginnen. Dat betekent dat ook de Nederlandse Grand Prix niet zal plaatsvinden in mei.

Lees ook: Exclusief: Dutch GP op Zandvoort wordt uitgesteld en komt met verklaring

Verklaring over Bahrein en Vietnam

De FOM heeft het volgende persbericht uitgebracht: "Als we kijken naar de snelheid waarmee het coronavirus COVID-19 zich verspreidt, en na doorlopende gesprekken tussen de FIA, FOM en de organisaties van de Grands Prix in Bahrein en Vietnam hebben we niet anders kunnen besluiten dan deze races voorlopig te annuleren."

"Na de aankondiging van de annulering van de Australische Grand Prix deze week en het voortdurende en vloeiende karakter van de COVID-19-situatie wereldwijd, hebben de Formule 1, de FIA en de promotors deze beslissingen genomen om de gezondheid en veiligheid van het reizende personeel te waarborgen, F1-teams en fans, wat onze voornaamste zorg blijft."

"De Formule 1 en de FIA blijven nauw samenwerken met de racepromotors in Bahrein en Vietnam en de lokale autoriteiten om de situatie te volgen en de nodige tijd te nemen om de levensvatbaarheid van mogelijke alternatieve data voor elke Grand Prix later in het jaar te bestuderen, mocht de situatie verbeteren."

"Als gevolg hiervan verwachten de Formule 1 en de FIA eind mei het kampioenschap in Europa te beginnen, maar gezien de sterke toename van COVID-19-gevallen in Europa de afgelopen dagen, zal dit regelmatig worden herzien."

Reactie Chase Carey

Ook F1 CEO Chase Carey legt zijn verklaring af over de ontstane situatie: "De wereldwijde situatie met betrekking tot COVID-19 is vloeiend en erg moeilijk te voorspellen en het is goed dat we de tijd nemen om de situatie te beoordelen en de juiste beslissingen te nemen. We nemen deze beslissing met de FIA en onze promotors om de veiligheid van iedereen die betrokken is bij de Formule 1 en onze fans te garanderen. De Grand Prix van Bahrein is een spannende race in ons schema en we kijken ernaar uit om zo snel mogelijk terug te zijn. We kijken ook uit naar de eerste race van Vietnam en het brengen van het F1-spektakel naar een van de meest opwindende steden ter wereld."

Dutch Grand Prix

De FIA sorteert hiermee voor op de komende weken en met de verklaring is duidelijk dat zowel FOM als FIA op zijn vroegst eind mei verwachten te kunnen beginnen met racen. De slag om de arm die gehouden wordt is dat het eventueel eind juni zal worden, zoals Helmut Marko al naar buiten bracht, mochten de besmettingen de komende weken nog harder oplopen.

Een flinke bittere pil voor Zandvoort, de Nederlandse fans en iedereen die hard heeft gewerkt om de Dutch GP na 35 jaar mogelijk te maken. Officieel is de Grand Prix nog niet afgezegd, maar het moet positief en gek lopen wil de Formule 1 aan het 2020-seizoen beginnen op 1, 2 en 3 mei in Nederland.

Nieuwe datum Zandvoort

Ongetwijfeld zal de FIA samen met de FOM en de organisatie van de Dutch GP overleg plegen om een andere datum op de kalender te prikken. Er wordt onder andere gesuggereerd dat tijdens de zomerstop enkele races ingehaald kunnen worden, en mogelijk aan het einde van het jaar Australië verreden wordt.

Voor de Nederlandse fans en Max Verstappen zal het een teleurstelling zijn. De Red Bull-coureur zei vanochtend in Australië: "Natuurlijk ben ik teleurgesteld. We keken allemaal uit naar de start van het nieuwe seizoen, maar ik begrijp dat dit uiteindelijk de beste beslissing is."

Bekijk hieronder het eerste en voorlopig enige rondje van Max Verstappen op Circuit Zandvoort in 2020: