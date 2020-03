Exclusief: Dutch GP op Zandvoort wordt uitgesteld en komt met verklaring

De Grand Prix van Nederland zal niet plaatsvinden tijdens het weekend van 1, 2 en 3 mei, zo kan GPToday.net melden. De FOM en FIA maakten eerder deze middag bekend dat er voorlopig geen start van het F1-seizoen plaats zal vinden, en naar verwachting eind mei de draad opgepakt gaat worden.

Bronnen melden aan GPToday.net dat de Dutch GP later met een verklaring komt om duidelijkheid te geven over de nieuwe situatie en welke opties er mogelijk zijn. Ook de organisatie van Spanje overweegt haar opties en bekijkt de mogelijkheden als het de Spaanse Grand Prix uitstelt.

F1-seizoen start niet in Zandvoort

De hoop in Nederland was dat de Dutch GP het seizoen van de Formule 1 in 2020 zou openen. Dat bleek niet het geval. De Dutch GP heeft de afgelopen tijd nagedacht over de mogelijke opties en gevolgen en is ook tot het besluit gekomen om de Grand Prix op Zandvoort voorlopig uit te stellen.

Reactie Dutch GP

Bij navraag aan de organisatie van de Dutch GP kregen wij de volgende reactie: "Op basis van de berichtgeving van Formula One Management en FIA zijn wij met hen in gezamenlijk overleg over de mogelijke consequenties voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Deze zijn nog niet volledig bekend, maar bij mogelijk uitstel blijven alle tickets geldig. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen wij dit met alle betrokken partijen delen."

Kaarten Dutch GP blijven geldig

De kaarten die gekocht waren voor de Dutch Grand Prix 2020 blijven geldig voor een latere datum. Er wordt gesuggereerd dat één van de meest aannemelijke opties ligt in de maand augustus om dan de Grand Prix in Zandvoort alsnog te laten plaatsvinden.

Bahrein wilde haast maken

De organisatie van Bahrein wilde vannacht het persbericht versturen dat de race in de oliestaat was uitgesteld. Zij wilden dit zo spoedig mogelijk doen om eenzelfde situatie als in Australië te voorkomen, aangezien de eerste mensen voor de Grand Prix dit weekend al zouden arriveren.

Bahrein moest echter wachten op de FOM, die een compleet beeld wilde schetsen en een duidelijke en heldere reactie in het persbericht wilde stellen.

Bekijk hieronder het eerste en voorlopig enige rondje van Max Verstappen op Circuit Zandvoort in 2020: