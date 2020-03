Helmut Marko over coronavirus: "Massa hysterie en paniek om niets"

Volgens Helmut Marko van Red Bull reageert de wereld 'hysterisch' op het coronavirus. Hij vindt het te gek voor woorden hoe veel mensen ermee omgaan en bekijkt de situatie liever nuchter. Voor de Formule 1-teams levert het vooralsnog ook geen problemen op en kan al het personeel naar de races reizen.

Op het eerste gezicht wordt de hele wereld, inclusief de Formule 1, verlamd door de uitbraak van de ziekte, waarbij de Grand Prix van China wordt uitgesteld, toeschouwers uit Bahrein worden geweerd en een groot vraagteken wordt gezet bij de eerste race van Vietnam.

Na een periode van stilte heeft de Formule 1 aangekondigd dat "alle niet-essentiële reizen" zijn verboden en "quarantaine punten" geïnstalleerd op de F1-circuits.

Uitdaging

En met Italië in lockdown en paniek wijdverspreid, was het een flinke uitdaging om de F1-teams van Europa richting Australië te krijgen. Dat vertelde Helmut Marko aan Speed Week: "De situatie in Australië lijkt heel normaal te zijn. Bahrein heeft nooit veel toeschouwers gehad, maar dat evenement is ook geen probleem. Ik denk dat we een duidelijk signaal moeten afgeven. Dit virus, dat in geen geval het gevaar heeft dat hysterisch wordt afgeschilderd, kan het openbare leven vernietigen."

Marko zei zelfs dat de Italiaanse lockdown niet een groot probleem is. Hij verklaarde dat het personeel van Ferrari, Pirelli en remmen leverancier Brembo allemaal zijn toegestaan om te reizen.

"Je krijgt een speciale vergunning als je die vrij snel nodig hebt", zei hij. "De meerderheid van het AlphaTauri team is al in Australië. Het is vervelend, maar het werkt. De auto's en al het materiaal is in Australië, de meerderheid van de monteurs zijn gearriveerd. Ik zie daar geen probleem. Als één of twee mensen de reis niet kunnen maken, brengt dat de race niet in gevaar."

Gewoon een griepje

"Ik denk dat de hele discussie is opgeblazen. Het is als een griepje. Voor het grootste deel sterven er mensen van ouderdom met reeds bestaande ziektes. Kijk eens hoeveel mensen elk jaar de griep krijgen. Het probleem is de quarantaine. Het gevaar van de ziekte is niet erger dan de griep.

"We moeten de bangmakerij van de politici tegengaan en ze niet steunen. We moeten positief denken en aannemen dat de Grands Prix vrij normaal zullen verlopen."