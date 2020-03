Timo Glock: "Ferrari-schandaal met FIA kan zorgen voor vertrek van Sebastian Vettel"

Het nieuwe schandaal in de F1 door de geheime overeenkomst tussen de FIA en Ferrari over de Ferrari-motor van 2019 kan ervoor zorgen dat Sebastian Vettel vertrekt bij het Italiaanse team. Dat is de mening van de voormalige F1-coureur Timo Glock, die door ran.de werd gevraagd naar het aflopende contract van viervoudig wereldkampioen Vettel.

De voormalig Toyota-coureur vertelde: "Ik denk dat het ook zal afhangen van wat er gebeurt met hoe dit Ferrari-verhaal eindigt. Ik kan me voorstellen dat het voor hem een ​​reden zou kunnen zijn om te zeggen:'Dat is het'."

Vettel naar McLaren?

Interessant zal zijn waar Vettel dan naartoe zou gaan. De afgelopen twee jaar hebben we hem wel vaker zien praten met Adrian Newey, Helmut Marko en Christian Horner. Als hem werd gevraagd waarom, deed Vettel dit af als een vriendschappelijk gesprek met oude vrienden die hij kort even spreekt.

Het lijkt voor Vettel echter toch ook een onderdeel te zijn van 'netwerken'. Sebastian Vettel werd 4 keer kampioen in de Formule 1, en alle vier keer was dat bij Red Bull Racing.

Timo Glock denkt echter dat McLaren wel eens een optie zou kunnen zijn voor de 32-jarige coureur: "isschien McLaren. Met Andreas Seidl hebben ze een Duitse teambaas met wie ze de laatste tijd alleen maar naar boven gaan. Ik kan me voorstellen dat hij zeker een ervaren Duitser in het team wil hebben."

Positie Mattia Binotto

Glock, nu een DTM-coureur maar ook een F1-expert voor de Duitse televisie, denkt dat het schandaal over de legaliteit van de 2019-motor van Ferrari ook teambaas Mattia Binotto wel eens de kop kan kosten.

"Zoals het altijd gaat in deze sport moet degene die verantwoordelijk is zijn hoed afzetten en vertrekken. Hij wist precies wat er speelde en moet leven met de gevolgen als die er komen. Ik sluit niet uit dat hij gedurende het jaar moet vertrekken als teambaas", zei hij verwijzend naar Mattia Binotto.