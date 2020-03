McLaren was in shock door prestaties tijdens wintertests

Carlos Sainz zegt dat McLaren 'op een goede manier' in shock was door het prestatieniveau van zijn 2020-auto tijdens de testsessies in Barcelona.

De Spanjaard sloot de test afgelopen vrijdag af met een achtste tijd. Hij kijkt positief terug op de twee weken in Barcelona met het team: "Ik ben blij met de vooruitgang die tot nu toe is geboekt. We hebben goede testdagen gehad en zijn erin geslaagd om drie of vier dingen te testen die ik in mijn achterhoofd had en een plan samen te stellen om ervoor te zorgen dat ik ze vóór Australië testte. Ik heb wat conclusies kunnen trekken en voor mij is een goede testdag daarop gebaseerd."

Hoewel de Spanjaard slechts achtste was in de tijdenlijst van vrijdag, was de beste rondetijd van Sainz 0.624s minder dan de beste tijd die werd gereden door Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

"Het was heel leuk. Ik bedoel, een 1:16.8 op een C3-band in Barcelona voelt speciaal, voelt snel. Ik denk dat we allemaal behoorlijk in shock zijn over hoe snel we zijn en hoeveel we genieten van deze auto. Ik denk dat we veel vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van vorig jaar. Ik denk dat de auto, gezien de gegevens, vrijwel overal veel sneller is dan vorig jaar, dus daar ben ik erg blij om. Nu hangt het af van hoeveel vooruitgang de anderen hebben geboekt."