McLaren en Renault niet blij met 'roze' Mercedes

Nadat Andrew Green van Racing Point had toegegeven dat de RP20 grote invloeden heeft van de W10 en de huidige W11 van Mercedes, reageerden de technische mensen van de concurrerende teams (McLaren en Renault), verrast.

Toen er bij Marcin Budkowski (Renault) werd gevraagd wat zijn mening over de RP20 is antwoordde hij: "Ik denk dat het een slechte evolutie voor de sport is. Het is een trend die enkele seizoen geleden begonnen is met de entree van Haas in de Formule 1. De FIA moet in dit geval bepalen of deze werkwijze volledig legaal is. Meer wil ik er niet over kwijt", vertelde de voormalig medewerker van de FIA.

James Key, technisch directeur bij McLaren gaf Budkowski in deze gelijk. "Ik ben het met Marcin eens. Wij kijken naar al onze concurrenten en het is duidelijk dat we hier meerdere gelijkenissen zien", besloot de van Toro Rosso overgekomen ontwerper.