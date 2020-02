Gefrustreerde Chase Carey : "Grand Prix in Miami over 10 jaar misschien op de kalender"

Liberty wil graag een tweede Grand Prix in Amerika organiseren. Diverse locaties zijn bekeken en Miami geniet een grote voorkeur van onder andere Chase Carey, de grote baas van de Formule 1. De Amerikaan begint zo langzamerhand echter gefrustreerd te raken door allerlei protesten.

Het lijkt er dan ook op dat Carey, opvolger van Bernie Ecclestone, de mogelijke Grand Prix in Miami voorlopig op een laag pitje heeft gezet. De Grand Prix die plaats zou moeten vinden naast het Hard Rock Stadion ligt onder vuur door lokale protestgroepen en willen nu zelfs een rechtszaak beginnen.

Kan nog wel 5 tot 10 jaar duren

Tegenover Motorsport Total zei Carey: 'Ik wist dat het tijd zou kosten om een tweede Grand Prix in Amerika te organiseren. Ik moet aan de andere kant toegeven dat het ons meer tijd kost dan ik vooraf had gedacht. Het is frustrerend omdat we er heel veel tijd ingestopt hebben maar ik denk dat we tot de conclusie moeten komen dat de realiteit is dat het meer dan vijf jaar kan duren voor er echt een Grand Prix is in Miami. Ons doel is nu om binnen 5 a 10 jaar daar een Grand Prix te hebben."

Terugkeer naar Indianapolis

Een andere optie is misschien een terugkeer naar Indianapolis. Het circuit is inmiddels in handen van Roger Penske en die ziet de koningsklasse graag terugkeren. Er is al contact geweest tussen Carey en Penske, zo geeft de baas van de F1 toe: "Ik ben bekend met Penske en heb al contact met hem gehad voordat hij Indianapolis kocht. Ik wil echter niet ingaan op de gesprekken die we hebben gevoerd."

"We weten dat hun interesse hebben en we hebben het hier over een iconisch circuit dat onderdeel is van de 'triple crown' samen met Monaco en Le Mans. Het zegt genoeg over hoe belangrijk dit circuit is in de autosport."